В Азербайджане учреждена новая медаль

2018-04-24 15:19 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане учреждена новая медаль «100-летие азербайджанской юстиции (1918-2018)».

Соответствующие изменения были предложены в закон «Об учреждении орденов и медалей Азербайджана», которые обсуждались во вторник на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).

После обсуждения изменения были приняты в ходе голосования.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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