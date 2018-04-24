В Баку ожидается 20, в районах Азербайджана - 25 градусов тепла

2018-04-24 13:11 | www.apa.az | 6

25 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром в некоторых местах слабый туман. Будет дуть умеренный северо-западный ветер, который днем сменится на юго-западный.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 8-10°, днем 15-20°, в Баку ночью 8-10°, днем 18-20° тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 764 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Утром и ночью местами туман. В некоторых горных и предгорных районах ожидаются дожди.

Температура воздуха ночью составит 6-11°, днем 20-25°, в горах ночью 0-5°, днем 10-15° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, соответствующая весеннему сезону температура воздуха 25-27 апреля на Абшеронском полуострове будет благоприятной для метеочувствительных людей.