Задержан житель Астары, приобщивший сына к контрабанде наркотиков

2018-04-24 13:11 | www.apa.az | 6

В результате проведенной сотрудниками Государственной пограничной службы (ГПС) операции была пресечена попытка ввоза в страну крупной партии наркотиков.



Как сообщили АПА в пресс-службе ГПС, была проведена операция по факту нарушения государственной границы на служебном участке погранзаставы вблизи села Сым Астаринского района. Дороги близлежащих населенных пунктов были взяты под полный контроль.



В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны 2 гражданина Исламской Республики Иран – Мехтеви Насир (1961 г.р.) и Аллахъяр Рузбех (1991 г.р.).

У нарушителей границы были обнаружены и изъяты 1 винтовка «Winchester» калибра 12 мм и 1 двуствольное охотничье ружье калибра 12 мм. В ходе расследования было установлено, что граждане Ирана, нарушив государственную границу Азербайджана, должны были передать крупную партию наркотиков жителю села Хамушам Вахабову Аятулле Джалал оглу (1950 г.р.).

Далее в результате проведенных сотрудниками погранотряда Госпогранслужбы Лянкярана и отдела полиции Астаринского района оперативно-розыскных мероприятий Вахабов Аятулла Джалал оглу был задержан. Во дворе его дома были найдены и изъяты спрятанные им 14 кг 54 гр наркотиков ( 13 кг 334 гр героина, 720 гр опия).

Наряду с этим было установлено, что А.Вахабов вовлек в преступную деятельность, связанную с контрабандой наркотиков и своего сына Микаила Аятулла оглу Вахабова (1995 г.р.), который также был арестован.

По факту следственным отделом ГПС была возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК АР.