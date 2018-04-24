Врач о причинах распространения ветрянки в стране

2018-04-24 13:14 | www.oxu.az | 6

В Азербайджане не применяется прививка против ветрянки, поэтому в стране регистрируются случаи заболевания этой болезнью.

Как передает Oxu.Az, об этом на пресс-конференции во вторник заявила замдиректора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Азербайджана Афаг Алиева.

По ее словам, случаи заболевания ветрянкой чаще всего наблюдаются в ноябре-декабре, но за последние несколько лет заболеваемость этой болезнью снизилась:

«Раньше регистрировалось больше случаев заболевания ветрянкой. Основная причина – не сделанная вовремя прививка».

Представитель министерства отметил, что вакцина поступает в Азербайджан с 2014 года по линии ЮНИСЕФ и проходит регистрацию в Центре аналитической экспертизы».

А.Алиева добавила, что по сравнению с прошлым годом количество поступающих в Центр жалоб снизилось:

«Большинство поступающих в центр жалоб связаны с нарушениями желудно-кишечного тракта и отравлениями. Мы стараемся проводить определенные мероприятия для полного искоренения этих проблем».

Эльвин Пашазаде

