МИД Азербайджана об отставке Саргсяна

2018-04-24 13:20 | www.oxu.az | 6

Баку готов продолжить переговоры со здравомыслящими политиками в Армении.

Как передает Oxu.Az, об сказал во вторник глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя вопрос о том, как смена власти в Армении повлияет на урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

«После ухода из власти военного режима диктатуры, возглавляемой Сержем Саргсяном, мы надеемся на то, что к власти в Армении придут здравомыслящие политические силы», - отметил он.

По словам Гаджиева, в результате проводимой режимом Саргсяна политики, сделавшей армянский народ пленником страха войны, достичь продвижения в урегулировании нагорно-карабахского конфликта до сегодняшнего дня не удалось.

«Истерические заявления представителей режима Саргсяна о концентрации азербайджанской военной техники и живой силы на линии соприкосновения войск не отражают действительности и основываются на прошлогодней информации.

Здесь главная цель – ввести общество в заблуждение. Но факт состоит в том, что нахождение армянских войск на оккупированных азербайджанских землях все еще угрожает миру и стабильности в регионе.

Чтобы устранить риск напряженности, армянские войска должны покинуть оккупированные территории Азербайджана.

Мы готовы продолжить переговоры со здравомыслящими политическими силами Армении по вопросу мирного и скорейшего урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе норм и принципов международного права и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.

Мирное урегулирование конфликта в скором времени обеспечит установление устойчивого мира и стабильности в регионе, создание всесторонних возможностей для регионального сотрудничества.

Азербайджанская Республика обеспечит территориальную целостность и суверенитет в пределах признанных на международном уровне границ», - сказал представитель МИД.