В Милли Меджлисе был обсужден законопроект «О занятости»

2018-04-24 13:52 | www.apa.az | 6

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса вынесен на обсуждение законопроект «О занятости».

Как сообщает АПА, законопроект представил председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Хады Раджабли.

В законопроекте, состоящем из 5 глав и 30 статьей, впервые нашли отражение такое понятие как самозанятость, профессиональные стандарты, банк вакансий, страхование и другие социальные вопросы.

Законопроект был поставлен на голосование и принят в первом чтении.