Синоптики прогнозируют до 25 градусов тепла

2018-04-24 13:27 | www.oxu.az | 6

В Баку и на Абшеронском полуострове 25 апреля ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Местами будет слабый туман. Северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-западным ветром.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на полуострове ночью составит 8-10°, днем 15-20°, в столице - ночью 8-10°, днем 18-20° тепла.

Атмосферное давление понизится с 766 до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 50-60%.

В районах Азербайджана 25 апреля в основном осадков не ожидается, однако ночью и утром в некоторых горных районах возможна изморось. Местами будет туман. Будет дуть переменчивый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-11°, днем 20-25°, в горах - ночью 0-5°, днем 10-15° тепла.