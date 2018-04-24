В Баку награждены призеры AGF Junior Trophy в упражнениях с булавами и лентой (ФОТО)

2018-04-24 15:30 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Баку состоялась церемония награждения победителей и призеров международного юношеского турнира по художественной гимнастике AGF Junior Trophy в упражнениях с булавами и лентой.

В упражнениях с булавами золотую медаль завоевала российская гимнастка Дарья Трубникова (16,700 балла), серебряную медаль - представительница Болгарии Татьяна Воложанина (15,650 балла), а бронзовая медаль досталась израильской гимнастке Валерии Соцковой, также набравшей 15,650 балла, но получившей меньший балл за исполнение.

В упражнениях с лентами золото взяла азербайджанская гимнастка Арзу Джалилова (15,850 балла), серебряную медаль - представительница России Лала Крамаренко (15,700 балла), а бронзовая медаль досталась болгарской гимнастке Татьяне Воложаниной (15,600 балла).

Награды вручили генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде, директор соревнований Наталья Буланова, директор Бакинской школы гимнастики Хагани Фараджов и тренеры сборной Азербайджана по художественной гимнастике Ясена Стойнева, Вафа Бакарова и Мейля Басриева.

Во вторник в Баку в Национальной арене гимнастики прошел второй день соревнований международного турнира AGF Junior Trophy.

Сегодня состоялись индивидуальные соревнования по всем четырем упражнениям. По итогам дня были определены победители по отдельным гимнастическим предметам.