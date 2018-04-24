Песков: Сравнение ситуации в Армении с госпереворотом в Украине неуместно

2018-04-24 14:08 | www.apa.az | 6

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я бы не стал проводить параллели, потому что все-таки ситуация совсем разная. Вряд ли здесь можно проводить прямые параллели. Конечно же, еще предстоит анализировать ситуацию, и еще раз повторяю: мы очень внимательно за ней наблюдаем. Но сейчас я могу сказать, что проводить какие-то ассоциации с Украиной здесь неуместно», - сказал Песков, отвечая на вопрос, являются ли события в Армении госпереворотом при том, что аналогичные события в Украине происходили также «под давлением улицы».

Отметим, премьер Армении Серж Саркисян в понедельник подал в отставку из-за продолжающихся акций против его избрания премьер-министром. Ранее он дважды избирался на пост президента Армении, в 2008 и 2013 годах. Акции против избрания его премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саркисяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саркисяна главой кабмина. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать именно премьер.