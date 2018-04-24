Милли Меджлис принял закон «О банкротстве»

2018-04-24 14:09 | www.apa.az | 7

На сегодняшнем заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству были обсуждены и приняты поправки в закон «О банкротстве».

Как передает АПА-Экономикс, поправки помогут максимально избежать ликвидации субъекта предпринимательства или хозяйствующего лица из-за банкротства. Поправки конкретизируют условия продажи имущества должника. Так, согласно поправкам, продажа активов должника в объеме больше 5% от всех его активов будет осуществляться на аукционах в соответствии с планом, подготовленным администратором имущества, и согласно плану продаж, утвержденному на собрании кредиторов.

Продажу активов в размере менее 5% от всей стоимости активов должника администратор сможет осуществлять без разрешения кредиторов. Другие поправки предусматривают, что администратор сможет обжаловать в суде контракты о выплатах долгов кредиторам, заключенные в последние шесть месяцев до начала процесса банкротства.