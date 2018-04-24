Лукашенко готов помочь Армении

2018-04-24 13:33 | www.oxu.az | 6

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов оказать Армении помощь в урегулировании внутриполитической ситуации в этой стране, передает Oxu.Az.

«Я желаю армянскому народу, чтобы особо не увлеклись этой ситуацией, потому что власть поменять просто, но потом же надо давать результат, и народ будет ждать его. И дай бог, чтобы талантливый, умный народ Армении справился с этой ситуацией», - сказал Лукашенко во вторник в Минске, обращаясь с посланием к народу и парламенту.

Он подчеркнул, что Армения - не чужая Белоруссии страна, оба государства входят в ЕАЭС.

«Нам надо, и это правительства дело - надо созвониться, спросить у них, чем мы им сможем помочь», - добавил Лукашенко.