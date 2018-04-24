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Астаринец привлек сына к контрабанде наркотиков - ФОТО

2018-04-24 13:43 | www.oxu.az | 6

В результате проведенной сотрудниками Государственной пограничной службы (ГПС) операции пресечена попытка ввоза в страну крупной партии наркотиков.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе ГПС, была проведена операция по факту нарушения государственной границы на служебном участке погранзаставы вблизи села Сым Астаринского района. Дороги близлежащих населенных пунктов были взяты под полный контроль. 

В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны два гражданина Исламской Республики Иран – Мехтеви Насир (1961 г.р.) и Аллахъяр Рузбех (1991 г.р.). 

У нарушителей границы были обнаружены и изъяты 1 винтовка «Winchester» калибра 12 мм и 1 двуствольное охотничье ружье калибра 12 мм.

В ходе расследования было установлено, что граждане Ирана, нарушив государственную границу Азербайджана, должны были передать крупную партию наркотиков жителю села Хамушам Вахабову Аятулле Джалал оглу (1950 г.р.).

Далее в результате проведенных сотрудниками погранотряда Госпогранслужбы Лянкярана и отдела полиции Астаринского района оперативно-розыскных мероприятий Вахабов Аятулла Джалал оглу был задержан. Во дворе его дома были найдены и изъяты спрятанные им 14 кг 54 гр наркотиков (13 кг 334 гр героина, 720 гр опия).

Наряду с этим было установлено, что А.Вахабов вовлек в преступную деятельность, связанную с контрабандой наркотиков и своего сына Микаила Аятулла оглу Вахабова (1995 г.р.), который также был арестован.

По факту следственным отделом ГПС было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК АР.

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