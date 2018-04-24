Первый азербайджанец, выступивший на сцене Амстердамской филармонии

2018-04-24 15:57 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - Президентский стипендиат, лауреат международных конкурсов, азербайджанский пианист Тогрул Гусейнли выступает с концертами в рамках 28-го Международного фестиваля "The İnternational Holland Musik Sessions", который проходит с 15 по 25 апреля в разных странах, сообщил Trend Life музыкант.

По словам Гусейнли, данный фестиваль является одним из самых старинных в Голландии и на него съезжаются исполнители на трех музыкальных инструментах - фортепиано, скрипка и виолончель.

В рамках фестиваля Гусейнли уже выступил с тремя концертами в Голландии, которые прошли в Текселе, Эгмонде и Амстердаме. Пианист стал первым азербайджанцем, выступившим на сцене Амстердамской филармонии, где проходят выступления всемирно известных музыкантов. Все выступления прошли с успехом и аншлагом, публика была покорена исполнительским мастерством азербайджанского пианиста и несколько раз вызывала его на поклон.

24 апреля музыкант выступит с концертом в Словакии, который пройдет в Братиславской государственной филармонии. На концерте Гусейнли, как и в предыдущих программах, исполнит "Симфонические этюды" Роберта Шумана и "Чакона" Иоганна Себастьяна Баха – Ферруччо Бузони и другие сочинения.

Отметим, что в десять лет Тогрул Гусейнли был удостоен первой премии IV общегородского конкурса имени Назима Аливердибекова, почетной грамоты и диплома фестиваля пианистов имени К.Сафаралиевой и международного фестиваля в Тбилиси (Грузия).

Тогрул Гусейнли посещал мастер-классы таких известных музыкантов как президент Ассоциации пианистов США Джоел Харрисон, польский пианист Станислав Дейа, профессор Кёльнской консерватории Василий Лобанов и других.