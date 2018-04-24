Эммануэль Макрон поздравил Ильхама Алиева с избранием на пост президента

2018-04-24 14:17 | www.apa.az | 7

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Ильхама Алиева с избранием на пост президента.

Как сообщает АПА, в поздравительном письме говорится:

«Уважаемый господин президент. Искренне поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Азербайджанской Республики, желаю успехов в Вашей деятельности во имя процветания Азербайджана и его народа. Хочу еще раз подчеркнуть, что я намерен и в дальнейшем развивать двусторонние отношения. Франция приложит все усилия для урегулирования нагорно-карабахского конфликта путем переговоров. Как я отмечал в своем письме Вам от 21 февраля этого года, считаю важным обмен мнениями по этим вопросам, и в ближайшие месяцы надеюсь на встречу с Вами в Париже. Господин Президент, прошу принять мое глубокое почтение и уважение».