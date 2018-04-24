В Тбилиси азербайджанцы и турки провели акцию в ответ на попытку армян отметить 103 годовщину «геноцида»

2018-04-24 14:42 | www.apa.az | 5

Как сообщает местное бюро АПА, акция была организована армянской общиной Грузии. Участники акции, держа в руках флаги Армении и Грузии, требовали признания вымышленного «геноцида», скандировали антитурецкие лозунги.

Посольство Турции организовало ответную акцию. Пришедшие в посольство молодые турки и азербайджанцы выразили поддержку Турции.

Посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган сказала, что армяне продолжают настаивать на своей лжи. Дипломат поблагодарила азербайджанцев, оказавших поддержку Турции.

Перед посольством были выставлены фотографии турецких дипломатов, убитых армянскими террористами.

Участники акции развевали флаги Турции, Азербайджана и Грузии. Они скандировали лозунги «Конец армянской лжи!», «Мы не забыли геноцид в Карабахе!».

Депутат парламента Грузии Азер Сулейманов сказал, что настоящий геноцид против азербайджанского и грузинского народов совершили армяне.

Для обеспечения безопасности на акциях были привлечены сотрудники полиции.