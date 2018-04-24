Песков: Сравнивать события в Армении и Украине неуместно

2018-04-24 13:52 | www.oxu.az | 7

Ситуация в Армении не идет по пути дестабилизации, Кремль надеется на сохранение стабильности и достижение политического консенсуса.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в связи с последними событиями в Армении.

«Все, что происходит в Ереване - это внутреннее дело наших армянских друзей, партнеров и союзников. Это очень ценный партнер для нас, с которым нас связывают очень обширные связи - и экономические, и в области культуры.

Мы надеемся, что в стране будут сохраняться порядок, стабильность и что в самое ближайшее время появятся какие-то очертания той политической конфигурации, которая станет консенсусом всех сил, представляющих армянский народ», - отметил представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что сравнивать события в Армении и Украине неуместно:

«Я бы не стал проводить параллели, потому что ситуация совсем разная, и вряд ли здесь можно проводить прямые параллели. Сейчас могу сказать, что проводить какие-то ассоциации с Украиной здесь неуместно», - подчеркнул он.