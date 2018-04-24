Профобразование отрегулирует новый закон

2018-04-24 14:07 | www.oxu.az | 7

В ходе заседания Милли Меджлиса во вторник на обсуждение в третьем чтении был вынесен законопроект «О профессиональном образовании».

Как сообщает Oxu.Az, председатель Комитета по науке и образованию Иса Габиббейли сказал, что были учтены некоторые сделанные во время предыдущего чтения предложения в связи с проектом, внесены технические изменения.

И.Габиббейли отметил, что после второго чтения над проектом была проведена работа по усовершенствованию, некоторые моменты в документе были уточнены:

«Похожие моменты были систематизированы, в целом проект отражен более точно с правовой точки зрения. Считаю, что этот проект придаст стимул развитию профессионального образования в Азербайджане».

Проект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.