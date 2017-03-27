Азербайджанская студентка добилась увольнения армянского преподавателя

2017-03-27 17:12 | www.oxu.az | 3

В Польше армянского преподавателя уволили за отстранение азербайджанской студентки от экзаменов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на vətəninfo.az, наша соотечественница Фатима Ширалиева в настоящее время по программе студенческого обмена обучается в польском городе Лодзь.

Сообщается, что Фатима активно участвует во всех мероприятиях на тему Нагорного Карабаха. Узнав, что в этом году экзамены у нее будет принимать армянский преподаватель, она сменила тему на Нагорный Карабах и Азербайджан. Ее выступление было высоко оценено, однако армянский преподаватель отстранил нашу соотечественницу от экзаменов.

Фатима обратилась сначала к руководству университета, а затем в министерство образования Польши. По результатам расследования указом министра отстранивший ее преподаватель был уволен из университета.

Н.О.

