Офтальмологическое обследование для вынужденных переселенцев ®

2018-04-24 15:04 | www.apa.az | 6

Мобильная глазная клиника ООО Azercell Telekom успешно продолжила свою деятельность в первые 3 месяца 2018 года. За этот период клиника оказала офтальмологические услуги лицам, страдающим различными заболеваниями глаз.

В январе текущего года врачи клиники организовали офтальмологическую диагностику для вынужденных переселенцев, размещенных в Низаминском районе, а также для нуждающихся лиц в Гуманитарно-общественном объединении “Hüquq dünyası” («Мир права») Исмаиллинского района и учащихся полной средней школы № 33 Зянгиланского городка в Абшеронском районе. В феврале врачами клиники проведено обследование сотрудников организации UAFA Кюрдамирского района, членов Русской общины Сабунчинского района и беженцев, размещенных в поселке Гарачухур. За март месяц данным проектом бесплатно воспользовались вынужденные переселенцы, поселившиеся в общежитии № 1 города Хырдалан, в поселке Лекбатан и Бардинском районе. В целом, за 3 месяца 2018 года клиника оказала бесплатные услуги по офтальмологическому обследованию около 400 нуждающимся больным.

Напомним, что все услуги по обследованию и лечению в рамках проекта предоставляются Общественным объединением «Каспийский проект сострадания» («Xəzər Qayğıkeşlik Layihəsi») при содействии компании Azercell. За 5 лет деятельности врачи клиники посетили в рамках проекта многие интернат-школы и детские дома города Баку, оказывая при этом услуги нуждающимся в городе Баку и во многих регионах страны.