В Баку доставлены грузы для проведения Гран-При Азербайджана «Формулы-1»

2018-04-24 15:07 | www.apa.az | 7

В Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку начали доставляться грузы в рамках проведения Гран-при Азербайджана «Формула-1».

Как сообщили АПА-Экономикс в пресс-службе аэропорта, более 780 тонн груза, включая гоночные болиды и необходимое для их обслуживания и организации соревнований оборудование, прибыло восемью рейсами из Шанхая, Сингапура и Бахрейна. Еще один рейс будет выполнен на этой неделе. Большая часть груза была доставлена азербайджанской авиакомпанией Silk Way West Airlines.

Всего до начала Гран-При Азербайджана «Формулы-1» планируется привести более 800 тонн груза. Отметим, что шины болидов перевозятся в специальных контейнерах с постоянно поддерживаемой температурой +20 градусов. Гран-при Азербайджана пройдет с 27 по 29 апреля 2018 года. Гонки состоятся на фоне старого города Ичеришехер, силуэтов современной части города и видов на набережную Каспийского моря.