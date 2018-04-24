Среди интуристов в Азербайджане больше мужчин - СТАТИСТИКА

2018-04-24 14:22 | www.oxu.az | 5

В январе-марте текущего года Азербайджан посетили 629,4 тыс. иностранных граждан из 151 страны, что на 12,4% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Как передает Oxu.Az, 27,4% из них - граждане Российской Федерации, 22,1% - Грузии, 15,8% - Ирана, 11,6% - Турции, 4,7% - ОАЭ, 1,9% - Украины, 1,8% - Ирака, 14,6% - других стран, 0,1% - лица без гражданства.

Мужчины составили 67,9% приехавших туристов, женщины - 32,1%.

В марте 25,8% турпотока в нашу страну составили граждане Ирана. По сравнению с мартом прошлого года их численность увеличилась на 4,6%.

Турпоток в Азербайджан из стран СНГ в январе-марте 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 6,7% - до 204,4 тыс. человек. Из стран ЕС Азербайджан посетило 18,6 тыс. человек (спад на 4,1%).

За отчетный период 63,3% туристов прибыли в Азербайджан посредством автомобильного и железнодорожного транспортов, 35,9% - воздушного, 0,8% - водного.

По данным статистики, число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в январе-марте 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года сократилось на 2,4% - до 943,3 тыс. человек. При этом 31,6% выезжали в Грузию, 27,2% - Иран, 21,8,4% - Россию, 12,3% - Турцию, 1,8% - Украину, 1,5% - ОАЭ.

В январе-марте 2018 года 79,7% граждан Азербайджана выезжали за рубеж посредством железной дороги и автотранспорта, 19,4% - воздушного, 0,9% - водного.

Л.А.

