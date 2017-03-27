В отделении полиции Геранбойского района умер человек – ОБНОВЛЕНО

2017-03-27 17:15 | www.oxu.az | 3

Министерство внутренних дел Азербайджана выразило отношение к факту смерти задержанного в Отделении полиции Геранбойского района.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По данной информации, состояние жителя города Геранбой Рашада Гараева, который давал показания в отделении полиции на основании жалобы жителя села Шафибейли Геранбойского района Гафура Талыбова, внезапно ухудшилось. Несмотря на незамедлительную медицинскую помощь, спасти его жизнь не удалось.

В настоящее время в прокуратуре Геранбойского района ведется расследование.

12:44

В Отделении полиции Геранбойского района зафиксирован случай смерти человека.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, житель района Рашад Гараев, 1977 года рождения, во время дачи показаний почувствовал себя плохо и потерял сознание.

Мужчине оказали первую медицинскую помощь, но спасти его не удалось.

По предварительной версии, Р.Гараев умер от сердечного приступа.

По факту в прокуратуре Геранбойского района ведется расследование.

Э.А.

