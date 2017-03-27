В отделении полиции Геранбойского района умер человек – ОБНОВЛЕНО
2017-03-27 17:15 | www.oxu.az | 3
Министерство внутренних дел Азербайджана выразило отношение к факту смерти задержанного в Отделении полиции Геранбойского района.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в пресс-службе МВД.
По данной информации, состояние жителя города Геранбой Рашада Гараева, который давал показания в отделении полиции на основании жалобы жителя села Шафибейли Геранбойского района Гафура Талыбова, внезапно ухудшилось. Несмотря на незамедлительную медицинскую помощь, спасти его жизнь не удалось.
В настоящее время в прокуратуре Геранбойского района ведется расследование.
12:44
В Отделении полиции Геранбойского района зафиксирован случай смерти человека.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, житель района Рашад Гараев, 1977 года рождения, во время дачи показаний почувствовал себя плохо и потерял сознание.
Мужчине оказали первую медицинскую помощь, но спасти его не удалось.
По предварительной версии, Р.Гараев умер от сердечного приступа.
По факту в прокуратуре Геранбойского района ведется расследование.