Макрон поздравил Ильхама Алиева

2018-04-24 14:32 | www.oxu.az | 5

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Ильхама Алиева с избранием на пост президента.

Как сообщает Oxu.Az, в поздравительном письме говорится:

«Уважаемый господин президент. Искренне поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Азербайджанской Республики, желаю успехов в Вашей деятельности во имя процветания Азербайджана и его народа.

Хочу еще раз подчеркнуть, что я намерен развивать двусторонние отношения в ближайшие годы, в вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта путем переговоров Франция приложит все усилия.

Как я отмечал в своем письме Вам 21 февраля этого года, считаю важным обмен мнениями по этим вопросам и в ближайшие месяцы желаю встретиться с Вами в Париже. Господин Президент, прошу принять мое глубокое почтение и уважение».