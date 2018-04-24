Новый министр образования Азербайджана представлен коллективу (ФОТО)

2018-04-24 16:34 | www.trend.az | 6
БАКУ /Trend/ - Сегодня глава Администрации Президента Азербайджана Рамиз Мехтиев представил коллективу министерства образования Джейхуна Байрамова, назначенного министром образования распоряжением Президента от 23 апреля 2018 года, говорится в сообщении ведомства, распространенном во вторник.
Джейхун Байрамов выразил признательность за высокое доверие, оказанное ему главой государства.
Министр подчеркнул, что мобилизует все силы для достойного выполнения задач, поставленных Президентом страны в сфере образования.