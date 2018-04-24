Депутат предложил погасить долги пенсионеров

2018-04-24 14:54 | www.oxu.az | 7

При отзыве лицензии любого банка страдают предприниматели.

Как передает Oxu.Az, об этом во вторник сказал депутат Али Масимли во время обсуждения в парламенте законопроекта «О банкротстве».

«Оздоровляя одно предприятие, мы оставляем банкротами тысячу предпринимателей.

На днях с такой проблемой столкнулся один из шекинских предпринимателей. У «Dəmirbank» отозвали лицензию, и у предпринимателя возникли проблемы с возвращением своих средств.

Если у банка отозвали лицензию, пусть его клиентов переведут в другой банк. Это может предотвратить банкротство сотен предпринимателей», - сказал он.

Парламентарий коснулся также проблемы финансового оздоровления граждан Азербайджана:

«Когда мы займемся этим? В 2015 году в результате неправильно осуществленной девальвации пострадало множество людей. Что нам делать с ними?

На днях президент подписал распоряжение о единовременной выплате 11 тыс. манатов семьям павших за родину шехидов. Надо сделать так, чтобы эти 11 тыс. пошли на погашение долгов по кредитам.

Предлагаю погасить долги семей шехидов и получающих 150 манатов пенсионеров на сумму до 3 тыс. долларов за счет государственных средств».

Кямиль ГАМЗАОГЛЫ

