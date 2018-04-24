Хантсман надеется на восстановление отношений между Россией и США

2018-04-24 17:13 | www.trend.az | 4

Посол США в РФ Джон Хантсман выразил надежду на восстановление основных функций диппредставительств Штатов в РФ и на возвращение к тому уровню двусторонних отношений между странами, который был ранее, передает РИА Новости.

"В этих условиях приходится изменять приоритеты, сократить какие-то ключевые функции и уделить внимание оставшимся функциям. Я надеюсь, что ситуация временная, и что в результате дипломатических усилий нашим странам удастся достичь хороших результатов и вернуться к уровню диппредставительств, какой у нас был раньше. Надеюсь, что удастся восстановить основные функции для того, чтобы работать на поддерживание двусторонних отношений", — сказал Хантсман журналистам во Владивостоке.

Посол США впервые прибыл на Дальний Восток с визитом. Он осмотрел Владивосток, прокатился на фуникулере и сравнил город с его родной Калифорнией. Ожидается, что также дипломат посетит Сахалин.