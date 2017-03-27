В Баку состоится очередной турнир по художественной гимнастике

2017-03-27 17:02 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - 28 марта в Баку в Олимпийском спортивном комплексе "Серхедчи" пройдет Весенний Кубок по художественной гимнастике спортивного клуба "Гемрюкчу" при спортивно-оздоровительном центре Государственного таможенного комитета Азербайджана.

В соревнованиях, организованных совместно с Федерацией гимнастики Азербайджана, примут участие 160 гимнасток из Баку и регионов страны.

Гимнастки 2007-2009 и 2010-2011 годов рождения поборются в многоборье по итогам выступлений с обручем, мячом и вольных упражнений, а также ожидается выступление групповых команд.

В индивидуальных соревнованиях выступят спортсменки в возрастных категориях 2005-2006, 2002-2004 и старше 2001 года рождения.

В ходе соревнований будут определены победители в номинациях "Самая юная гимнастка", "Самая техничная гимнастка", "Самая волевая гимнастка". Комиссия по честной игре Национального олимпийского комитета Азербайджана представит специальные награды в номинациях "Тренер, преданный принципам честной игры", "Арбитр, преданный принципам честной игры" и "Спортсмен, преданный принципам честной игры".

В церемонии открытия соревнований примут участие вице-президент Национального олимпийского комитета, директор спортивно-оздоровительного центра Государственного таможенного комитета Азербайджана Хазар Исаев, генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Фарид Гаибов, главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева.

(Автор: Максим Цурков)

Твиттер: @MaksimTsurkov