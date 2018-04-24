Рамиз Мехтиев: «Глава государства недоволен деятельностью Государственного комитета по работе с диаспорой» - ОБНОВЛЕНО

2018-04-24 17:07 | www.apa.az | 6

Глава Администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев сегодня представил коллективу нового председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова.

Как сообщили АПА в пресс-службе Комитета, дав краткую информацию о новом председателе, Рамиз Мехтиев сказал, что президент Ильхам Алиев на встрече с Фуадом Мурадовым дал ему конкретные поручения.

Он сказал, что назначение молодого и перспективного Фуада Мурадова председателем Государственного комитета по работе с диаспорой имеет большое значение.

Далее, затронув деятельность Комитета, Р.Мехтиев подверг критике его работу и перечислил недостатки.

Он выразил надежду, что Фуад Мурадов сможет устранить допущенные до сегодняшнего дня просчеты.

Р.Мехтиев позже в интервью журналистам отметил, что перед Государственным комитетом по работе с диаспорой поставлено много задач, а для решения этих задач в Комитет назначается молодой кадр. По его словам, глава государства недоволен деятельностью Комитета: «Председатель Комитета не сумел хорошо организовать эту работу. Средства, выделенные на мероприятия, в некоторых случаях не доходили до адресата. Председатель не справился со своими полномочиями. Были проведены большие мероприятия, но конкретные задачи решены не были. Поэтому господин президент подписал распоряжение об отстранении председателя от занимаемой должности».

Отметим, назначенный распоряжением президента Ильхама Алиева на должность председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов ранее работал председателем Комитета по делам молодежи и спорту Милли Меджлиса. Является выпускником Государственной нефтяной академии Азербайджана. С 2002 года - аспирант Института радиационных проблем НАНА.