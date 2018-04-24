Мухтар Бабаев о принципах работы на посту министра

2018-04-24 15:06 | www.oxu.az | 5

Помощник президента по экономическим вопросам Али Асадов представил коллективу нового министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтара Бабаева.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе Минэкологии и природных ресурсов, М.Бабаев выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву за оказанное ему высокое доверие.

Он подчеркнул, что будет достойно выполнять задачи, поставленные главой государства в области экологии и окружающей среды.

По словам М.Бабаева, в деятельности министерства и после этого будет обеспечена прозрачность во всех направлениях, системный подход и принципы социальной справедливости будут стоять во главе угла.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 апреля подписал распоряжение о назначении Мухтара Бахадур оглы Бабаева министром экологии и природных ресурсов.