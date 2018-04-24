В Баку доставлены грузы для «Формулы-1» - ФОТО

2018-04-24 15:18 | www.oxu.az | 6

В Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку начали доставлять грузы в рамках проведения Гран-при Азербайджана Формула-1.

Как передает Oxu.Az, более 780 тонн груза, включая гоночные болиды и необходимое для их обслуживания и организации соревнований оборудование, прибыло восемью рейсами из Шанхая, Сингапура и Бахрэйна.

Еще один рейс будет выполнен на этой неделе.

Большая часть груза была доставлена азербайджанской авиакомпанией Silk Way West Airlines.

Всего до начала Гран-При Азербайджана «Формулы-1» в Баку планируется привезти более 800 тонн груза.

Отметим, что шины болидов перевозятся в специальных контейнерах с постоянно поддерживаемой температурой +20 градусов.

Гран-при Азербайджана пройдет с 27 по 29 апреля 2018 года. Гонки состоятся на фоне старого города Ичеришехер, силуэтов современной части города и видов на набережную Каспийского моря.