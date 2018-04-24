Новый председатель Госкомитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами представлен коллективу

2018-04-24 17:10 | www.apa.az | 6
Глава Администрации Президента Азербайджана Рамиз Мехтиев представил нового председателя Государственного комитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами Ровшана Рзаева коллективу и пожелал ему успехов.
Как сообщили АПА в Госкомитете, Р.Мехтиев дал обширную информацию о жизни и деятельности Ровшана Рзаева.
Подчеркнув, что президент Ильхам Алиев проделал большую работу по улучшению условий жизни беженцев и вынужденных переселенцев, Р.Мехтиев отметил, что работа в этом направлении и впредь будет продолжена.
Р. Мехтиев дал соответствующие советы и рекомендации коллективу Комитета для решения поставленных президентом задач.
Р.Рзаев выразил благодарность за высокую степень доверия, проявленную президентом Ильхамом Алиевым, и отметил, что выполнит поставленные перед ним задачи.
Отметим, распоряжением президента Азербайджана Р.Рзаев был назначен председателем Государственного комитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами.