Новый председатель Госкомитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами представлен коллективу

2018-04-24 17:10 | www.apa.az | 6

Глава Администрации Президента Азербайджана Рамиз Мехтиев представил нового председателя Государственного комитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами Ровшана Рзаева коллективу и пожелал ему успехов.

Как сообщили АПА в Госкомитете, Р.Мехтиев дал обширную информацию о жизни и деятельности Ровшана Рзаева.

Подчеркнув, что президент Ильхам Алиев проделал большую работу по улучшению условий жизни беженцев и вынужденных переселенцев, Р.Мехтиев отметил, что работа в этом направлении и впредь будет продолжена.



Р. Мехтиев дал соответствующие советы и рекомендации коллективу Комитета для решения поставленных президентом задач.

Р.Рзаев выразил благодарность за высокую степень доверия, проявленную президентом Ильхамом Алиевым, и отметил, что выполнит поставленные перед ним задачи.

Отметим, распоряжением президента Азербайджана Р.Рзаев был назначен председателем Государственного комитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами.