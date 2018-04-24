ЮНЕСКО защитит исторические памятники в Азербайджане

2018-04-24 15:26 | www.oxu.az | 4

Этнографическому и культурному наследию Азербайджана уделяется большое внимание, но надо признать, что охрана исторических памятников средних веков находится не на должном уровне.

Как передает Oxu.Az об этом сказал директор Центра истории Кавказа, старший научный сотрудник Института права и прав человека Национальной академии наук Азербайджана, доцент ЮНЕСКО Ризван Гусейнов во вторник на пресс-конференции рабочей группы по изучению и популяризации наследия Азербайджана.

По инициативе Центра истории Кавказа при поддержке Кафедры ЮНЕСКО по компаративным исследованиям духовных традиций, специфики их культур и межрелигиозного диалога, Центральной научной библиотеки Национальной Академии Наук Азербайджана создана рабочая группа, состоящая из ученых и исследователей разных стран.

В нее вошли ученые Азербайджана, России, Украины, Грузии, Казахстана, Турции.



По словам Гусейнова, междисциплинарная международная рабочая группа расширилась за счет присоединения к ней новых ученых и исследователей из других стран.

Кроме того, деятельность группы поддержали министерство культуры и туризма Азербайджана и другие ведомства страны.



«Наша цель - не просто изучить исторические памятники, наследие, но и их защита и пропаганда», - добавил Гусейнов.

Далее на мероприятии выступила заместитель заведующего ЮНЕСКО по компаративным исследованиям духовных традиций, специфики их культур и межрелигиозного диалога Алина Венкова.

По ее словам, кафедра ЮНЕСКО начинает проект по аккумуляции и паспортизации заявок исторических памятников в Азербайджане.

Али Мамедов

