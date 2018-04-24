Саргсян должен ответить перед международным трибуналом за совершенные преступления - азербайджанский депутат

2018-04-24 17:20 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Армянский народ прогнал Сержа Саргсяна, незаконно изменившего Конституцию и ставшего премьером. Армянский народ смог свергнуть преступную хунту, заставившую его пережить в последние годы немыслимые трагедии.

Об этом во вторник сказала Trend председатель Низаминской районной организации правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), депутат Милли Меджлиса (парламента) Садагат Велиева.

Депутат отметила, что армяне избавились от "карабахского клана", который более 20 лет держал их в заложниках, лишил их участия во всех региональных и международных проектах, представил Армению миру как государство-захватчик.

«Армянский народ завоевал право сформировать свою власть, прогнав главного виновника Ходжалинского геноцида. Если после этого армянский народ сумеет сформировать легитимную власть, то Армения выкарабкается из сложившейся ситуации. Но для этого Армения в первую очередь должна отказаться от агрессии и проявить интерес к региональному сотрудничеству», - сказала Велиева.

По ее словам, вместе с тем Саргсян должен ответить перед международным трибуналом за совершенные преступления. Велиева напомнила, что Саргсян совершил преступления как против азербайджанцев на территории Нагорного Карабаха, так и в отношении своих граждан. Поэтому его наказания в международном трибунале может потребовать и армянский народ.