Рамиз Мехтиев: «Нужно положить конец взяточничеству в Государственной миграционной службе»

2018-04-24 17:18 | www.apa.az | 7

Как сообщает АПА со ссылкой на ATV, об этом во время представления коллективу нового начальника Государственной миграционной службы Вюсала Гусейнова сказал глава Администрации президента Азербайджана, академик Рамиз Мехтиев.

Глава АП отметил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал определенные замечания в связи с деятельностью ГМС, подчеркнул необходимость устранения недочетов: «Президент считает, что в Государственной миграционной службе должны быть чистота, гласность и прозрачность. Нужно положить конец случаям взяточничества. Государственная миграционная служба – дверь в Азербайджан. Если деятельность Государственной миграционной службы не пользуется уважением, тогда такая структура Азербайджану не нужна».