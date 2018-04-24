Начался официальный визит в Турцию президента Ильхама Алиева

2018-04-24 17:24 | www.apa.az | 5
Начался официальный визит в Турцию президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Как сообщает АПА, в аэропорту Анкары главу государства встретил руководитель турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Неджет Унувар и другие официальные лица.
Отметим, президент Ильхам Алиев примет участие в VII заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция, встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
В ходе визита стороны обсудят двусторонние отношения, а также региональные и международные вопросы.