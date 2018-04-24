Найдена мумия шаха Резы Пехлеви - ФОТО

2018-04-24 15:33 | www.oxu.az | 5

В Иране на месте захоронения предпоследнего шаха Резы Пехлеви найдена мумия. Предположительно, это тело самого шаха, местонахождение которого ранее не было известно.

Как передает Oxu.Az, о находке сообщает издание Iran Front Page.

Останки были найдены во время реконструкции мемориального комплекса Шах-Абдул-Азим в городе Рей.

Реза Пехлеви отрекся от престола и в 1944 году умер в изгнании в Южной Африке. В 1950 году его сын, Мохаммед Реза Пехлеви, построил неподалеку от мемориального комплекса мавзолей Резы Пехлеви, но в 1980-м, после исламской революции, он был разрушен.

Само же тело найдено не было - считалось, что его в 1979 году забрал сын шаха.

По мнению главы Совета по культурному наследию Тегерана Хассана Халилабади, мумия может быть телом покойного шаха. Само тело будет перезахоронено после того, как его изучат эксперты.

Внук шаха, ныне проживающий в США наследный принц Реза Пехлеви, в Твиттере велел Ирану «ничего не скрывать».