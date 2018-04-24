Беспредельщик на дороге Баку-Алят - ВИДЕО

2018-04-24 15:52 | www.oxu.az | 6

На 34-м километре дороги Баку-Алят 23 апреля произошел любопытный инцидент. Происшествие попало на камеру Avtosfer.az.

Как передает Oxu.Az, ехавший из Баку автомобиль марки «BMW» с госномером 90-SO-003 в какой-то момент выехал на встречку и продолжил движение против потока автомобилей.

Увидев это, один из ехавших в Баку водителей приблизился на своем автомобиле к автомобилю нарушителя, снизил скорость, записал номер машины и продолжил движение. Этот его поступок разозлил беспредельщика и тот пустился вдогонку за автомобилем, водитель которого записал его номер.

Делая опасные маневры, нарушитель преградил путь другому водителю. После этого из «BMW» вышел пассажир и пнул машину водителя, записавшего номер.

В результате был помят кузов автомобиля, водителю нанесен материальный и моральный ущерб. Водитель сразу же сообщил о случившемся правоохранительным органам, позвонив на «горячую линию» 102 МВД.