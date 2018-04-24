Эндрю Шофер выразил мнение о влиянии событий в Армении на роль США в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта

2018-04-24 17:38 | www.apa.az | 6

«США продолжают оказывать весомую поддержку урегулированию нагорно-карабахского конфликта путем переговоров».

Об этом АПА заявил сопредседатель Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофер, отвечая на вопрос о том, каким будет влияние происходящих в Армении событий на участие США в мирном процессе в Нагорном Карабахе.

«США как член МГ ОБСЕ продолжают оказывать поддержку в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта. США также поддерживают вчерашнее заявление сопредседателей. В нем сопредседатели призвали стороны уважать перемирие и снизить напряженность на линии фронта. Политика США остается стабильной. Единственным решением конфликта является неприменение силы, проведение переговоров на основе международного права», - отметил Э.Шофер.