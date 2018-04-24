Лидеры Чехии, Испании и Ливии поздравили Ильхама Алиева

2018-04-24 17:46 | www.apa.az | 7

Президент Чешской Республики Милош Земан поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджанской Республики.

Как сообщает АПА, в письме М.Земана говорится:

«Очень рад, что связи, основанные на совместной Декларации о стратегическом партнерстве между нашими странами, носят искренний и устойчивый характер, развиваются в позитивном направлении. Вместе с тем, имеются хорошие перспективы, позволяющие обеим сторонам развивать экономическую сферу. Поэтому, я уверен, что в период Вашего нового мандата мы внесем совместный вклад в дело реализации существующих проектов и инициируем новые.

Азербайджан - не только важный партнер в двусторонней сфере. Верю, что расширение сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом будет продолжаться и в дальнейшем. Также имеются перспективы для сотрудничества в рамках Восточного партнерства, инициатором которого является и Чешская Республика, и которое мы, как и прежде, расцениваем как дружественный и полезный формат для развития отношений с ближайшими соседями-партнерами. Еще раз поздравляю Вас с победой на выборах, желаю Вам, Вашим близким крепкого здоровья и счастья».

Президента Азербайджана также поздравил премьер-министр Испании Мариано Рахой Брей. В его письме говорится:

«Уважаемый господин Президент. От имени правительства Испании и от себя лично сердечно поздравляю Вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики. Желаю Вам еще больших успехов в новый период Вашего президентства. Ваше превосходительство, заверяю Вас в том, что Испания и впредь будет прилагать усилия для дальнейшего углубления хороших и искренних отношений между нашими странами, а также усиления связей с Европейским Союзом. Господин Президент, прошу Вас принять мои наилучшие пожелания и заверения в высоком почтении».

Глава правительства национального согласия Ливии Фаиз Мустафа Аль-Саррадж также направил письмо с поздравлением президенту Ильхаму Алиеву.