Завотделом метро оскорбила сельских жителей - ФОТО

2018-04-24 15:59 | www.oxu.az | 8

Заведующая отделом маркетинга и рекламы ЗАО «Бакинский метрополитен» Лала Бабаева написала скандальный статус.

Как передает Oxu.Az, слова Лалы Бабаевой стали предметом обсуждений в социальных сетях.

В своем статусе Бабаева ответила пользователю, который пожаловался на давку в метро.

«Если бы пишущие «частпик» (имеется в виду искаженное написание словосочетания «час пик» - ред.) сидели в своих деревнях, то такой проблемы бы не было. Метро было бы и чистым и комфортным», - написала она.

Отметим, что в Баку проживает 217 тысяч вынужденных переселенцев.

Пярвиз Гусейн

