Эрдоган выразил соболезнование армянам

2018-04-24 16:19 | www.oxu.az | 6

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил послание участникам религиозной службы в Армянской апостольской церкви Стамбула по случаю событий 1915 года, выразив соболезнования потомкам погибших в них армян.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Вы собрались сегодня под крышей армянского патриархата в Стамбуле, чтобы вспомнить об армянах Османской империи, погибших в суровых условиях Первой мировой войны.

Еще раз с уважением вспоминаю погибших османских армян и выражаю искренние соболезнования их потомкам», - говорится в обращении Эрдогана.

«На протяжении всей истории турки были нацией, которая разделяла страдания, никогда не проводя различия между народами и не противопоставляя их друг другу.

Сохраняя это наследие, мы разделяем боль, которую пережили наши сограждане из числа этнических армян. Этого требует совесть и нравственные устои турецкого народа», - говорится в обращении Эрдогана.

Турецкий лидер выразил надежду на то, что армяне Турции будут и далее «пресекать попытки сеять рознь, ненависть и обиду посредством искажения общего прошлого».