ZTE ищет решение в связи с запретом США

2018-04-24 17:29 | www.trend.az | 6

Китайский производитель телекоммуникационного оборудования ZTE Corp. принимает меры для соблюдения "приказа об отказах" министерства торговли США, сообщает агентство "Синьхуа" говорится в распространенном сообщении компании.

Как отмечается в сообщении, компания проводит активные консультации с соответствующими сторонами и ищет решение в связи с американским запретом.

Недавно Минторг США возобновило против ZTE экспортное эмбарго за "нарушение" китайской компанией условий прошлогоднего договора с США, запретив американским компаниям продавать свою продукцию ZTE в течение семи лет.