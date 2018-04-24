Mать Саргсяна скончалась в день его отставки

2018-04-24 16:26 | www.oxu.az | 5

Одной из причин ухода Сержа Саргсяна с поста премьер-министра Армении могла быть смерть матери Норы Саргсян.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает НСН, ссылаясь на первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина.

«Я хотел быть выразить Сержу Саргсяну глубокие соболезнования в связи с тем, что у него умерла мать. Насколько мне известно, это тоже оказалось, как это иногда бывает, одной из причин его решения», - заявил Затулин.

Ранее армянские СМИ сообщили, что Нора Саргсян находилась в медицинском центре «Наири» для ежегодного профилактического курса лечения. Газета «Грапарак» 22 апреля сообщила, что мать Саргсяна взяли под усиленную охрану. В газете отметили, что Нора Саргсян не поддерживала идею сына о выдвижении на пост премьер-министра, учитывая недовольство граждан.

На официальном уровне информации, подтверждающей смерть Норы Саргсян, нет.