Крупа: Список наследия Шуши занимает две с половиной страницы

2018-04-24 16:48 | www.oxu.az | 4

Необходим международный мониторинг на оккупированных территориях, в частности в Нагорном Карабахе, по выявлению и защите культурного наследия Азербайджана.

Об этом в беседе с корреспондентом Oxu.Az сказала известный археолог, украинский историк, посол Платформы мира между Азербайджаном и Армении Татьяна Крупа.

По ее словам, в основном внимание привлекают исторические памятники в азербайджанском городе Шуша.

«С 1992 года ни на каком уровне - будь то со стороны Азербайджана или мировых организаций, не знакомы с ситуацией по памятникам в этом регионе. Но, как нам известно, список исторических памятников только в Шуше занимает две с половиной страницы, в их числе - 17 древних мечетей.

То есть, нужно задуматься над тем, какой пласт исторической культуры Азербайджана может исчезнуть», - сказала археолог.

Крупа отметила, что проблема сохранения историко-культурного наследия Азербайджана на оккупированных территориях глобальна.

«Весь мир, все историки знают Карабах, нумизматику Карабаха. Но ни я, ни какой либо другой международный историк не знает нумизматику Арцаха.

Есть процессы антропогенеза, этногенеза, и у ваших оппонентов нет ничего подобного», - подытожила историк.

Али Мамедов

