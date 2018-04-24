На китайском острове Хайнань ужесточены условия покупки жилья

2018-04-24 17:37 | www.trend.az | 2

Власти острова Хайнань сообщили о введении более строгих ограничений на приобретение недвижимости, охватывающих всю территорию южнокитайской островной провинции, сообщает агентство "Синьхуа".

Сообщается, что с вечера 22 апреля все лица, желающие приобрести жилье в новых районах, где введены ограничения, и не имеющие прописки данной провинции, должны предъявить доказательство того, что хотя бы один из членов семьи платил налоги или взносы социального страхования как минимум 24 месяца на Хайнане.

Жилье в четырех хайнаньских городах и уездах - "центральных экологических зонах" могут купить только жители с местной пропиской. Те, кто не прописан в данной провинции при покупке жилья в Хайкоу, Санья и Цюнхай, где ранее уже были введены ограничения, должны предъявлять свидетельство социального страхования или справку о налогах, выплачиваемых в течение как минимум 60 месяцев на Хайнане.