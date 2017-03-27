Сопредседатель: Главы МИД готовят встречу Алиева и Саргсяна

2017-03-27 17:20 | www.oxu.az | 4

Американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд сегодня на встрече с журналистами заявил, что ведется определенная работа по созданию соответствующих условий для встречи президентов Армении и Азербайджана, сообщает Oxu.Az со ссылкой на армянские СМИ.

«Вы знаете, что в Москве главы МИД провели отдельные встречи. Считаем, что в ближайшем будущем, не спустя месяцы, а очень скоро главы МИД встретятся в Москве для организации встречи президентов», - сказал Р.Хогланд.

Н.О.