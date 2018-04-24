Генсек ООН поздравил Ильхама Алиева

2018-04-24 17:04 | www.oxu.az | 7

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антонио Гутьерреш отправил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Oxu.Az, в поздравительном письме говорится:

«Ваше Превосходительство.

Поздравляю Вас по случаю переизбрания президентом Азербайджанской Республики и передаю свои самые добрые пожелания.

Намерены и в дальнейшем продолжать тесное сотрудничество по вызывающим интерес вопросам как посредством резидента-координатора в Азербайджане так и посредством других структур.

Уверен, что под вашим волевым руководством Азербайджан и после этого продолжит играть важную роль в решении проблем молодежи и вопросах межкультурного диалога.

Ваше Превосходительство, прошу вас принять заверения в глубочайшем почтении».