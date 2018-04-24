Рамиз Мехтиев: Назим Ибрагимов не справлялся – ОБНОВЛЕНО

2018-04-24 17:10 | www.oxu.az | 7

В период председательствования Назима Ибрагимова в связи с проживающими за границей азербайджанцами не было выполнено никаких конкретных работ.

Как передает Oxu.Az, об этом сказал руководитель Администрации президента, академик Рамиз Мехтиев.

«Именно поэтому проживающие в Европе, США и других странах некоторые азербайджанцы выступают сегодня с провокационными призывами против Азербайджана, его государственности. Даже армяне так не поступают. Да, внутри армяне высказывают недовольство и протест в отношении друг друга. Однако армяне не выступают из зарубежных стран с призывами против своего государства.

Разумеется, это следствие некомпетентной деятельности Госкомитета по работе с диаспорой», - подытожил академик Рамиз Мехтиев.

15:15

К работе Госкомитета по работе с диаспорой имелись претензии. Председатель Комитета Назим Ибрагимов не мог достойно справиться со своими обязанностями.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил глава Администрации президента, академик Рамиз Мехтиев.

«Конечно, президенту Ильхаму Алиеву было известно обо всем этом, поэтому он и издал распоряжение об освобождении Назима Ибрагимова от должности», - отметил он.

Мехтиев напомнил, что еще одним распоряжением президента председателем Госкомитета по работе с диаспорой был назначен Фуад Мурадов:

«Господин президент встретился с Фуадом Мурадовым и дал ему конкретные поручения. Назначение молодого и перспективного кадра, как Фуад Мурадов, в Госкомитет по работе с диаспорой имеет большое значение».

По словам главы администрации, в период работы Назима Ибрагимова на этом посту не было сделано ничего для азербайджанцев, живущих в Грузии, странах Европы или Средней Азии:

«Правда, в комитете были проведены определенные международные мероприятия, но конкретные работы не были сделаны».