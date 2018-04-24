Президент Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Турцию (ФОТО)

2018-04-24 17:40 | www.trend.az | 8
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник прибыл с официальным визитом в Турцию.
В аэропорту «Эсенбога» в Анкаре, где развевались государственные флаги Азербайджана и Турции, в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.
Главу государства встретили вице-премьер Турции Фикри Ишык и другие представители государства и правительства.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Ильхаму Алиеву.
Глава государства поприветствовал почетный караул.
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