В Китае стартовал второй этап 123-й Гуанчжоуской ярмарки

2018-04-24 17:41 | www.trend.az | 8

Накануне в городе Гуанчжоу южнокитайской провинции Гуандун начался второй этап 123-й Китайской ярмарки импортных и экспортных товаров, известной также как Гуанчжоуская ярмарка, сообщает агентство "Синьхуа".

Второй этап Гуанчжоуской ярмарки продлится до 27 апреля. На этом этапе представлены, главным образом, повседневные потребительские товары, подарки и предметы домашнего интерьера.

В зоне импортных товаров размещено 626 выставочных стендов 382 предприятий из 21 страны и региона вдоль "Пояса и пути". В частности, Украина, Египет, Турция, Индия, Таиланд и Непал направили государственные делегации для участия в ярмарке.

"Мы в приоритетном порядке приглашаем на ярмарку страны и регионы вдоль "Пояса и пути"", - отметил пресс-секретарь Гуанчжоуской ярмарки Сюй Бин, добавив, что 48 процентов приглашений через электронную почту и свыше половины удаленных видеомероприятий по привлечению инвестиций были отправлены и проведены в таких странах, как Индонезия, Турция, Польша, Узбекистан, Иран, Шри-Ланка, Россия и Словения.